Країна-терорист зазнає втрат: 1080 військовослужбовців загинули за добу
Київ • УНН
За даними українських військових, за добу рф втратила 1080 осіб особового складу, 2 танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та 8 безпілотних літальних апаратів.
За добу рф втратила 1080 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 17.06.24:
- Особовий склад: 527390 (+1080).
- Танки: 7958 (+2).
- Броньовані бойові машини: 15287 (+18).
- Артилерійські системи: 13927 (+14).
- РСЗВ: 1104.
- Засоби ППО: 853.
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11167 (+8).
- Крилаті ракети: 2296.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18991 (+24).
- Спеціальна техніка: 2337 (+12).
рф втратила ще 1160 військовослужбовців у війні в Україні16.06.24, 06:58 • 53665 переглядiв