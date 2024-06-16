рф втратила ще 1160 військовослужбовців у війні в Україні
Київ • УНН
За минулу добу рф втратила 1160 військовослужбовців, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 526 310 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
За добу рф втратила 1160 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 16.06.24:
- Особовий склад: 526310 (+1160).
- Танки: 7956.
- Броньовані бойові машини: 15269 (+6).
- Артилерійські системи: 13913 (+58).
- РСЗВ: 1104 (+1).
- Засоби ППО: 853.
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11159 (+11).
- Крилаті ракети: 2296 (+3).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18967 (+56).
- Спеціальна техніка: 2325 (+3).
Ще плюс 1090 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.06.24, 07:33 • 40652 перегляди