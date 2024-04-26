Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь

Страны НАТО за последние месяцы не предоставили Украине обещанной военной помощи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на мероприятии некоммерческой организации "Атлантический мост" в Германии, передает УНН.

Детали

Генсек НАТО отметил, что США потратили месяцы на согласование нового пакета помощи Киеву, а Евросоюз не поставил обещанное количество снарядов.

Давайте будем честными. Реальность такова, что последние месяцы союзники НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали сказал Столтенберг.

Контекст

24 апреля Сенат США одобрил выделение $61 млрд для помощи Украине. Администрация США не могла согласовать этот пакет с ноября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский сразу поблагодарил США за поддержку.

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