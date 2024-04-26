США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico

По словам двух американских чиновников, США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Украины на 6 миллиардов долларов. Он будет включать системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По данным издания, оборудование вероятно не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования, а не привлекает из текущих запасов США.

Отвечая на просьбу о комментарии, представитель Пентагона сказал, что у ведомства нет никаких сообщений о помощи в сфере безопасности.

Контекст

В прошлом месяце администрация Байдена тайно отправила в Украину версию ATACMS большой дальности впервые за войну - и Киев уже несколько раз использовал это оружие, чтобы нанести глубокие удары в тылу России.

Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн