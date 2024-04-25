Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн

Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Дания выделила 64,8 миллиарда крон (8,6 миллиарда евро) на военную поддержку Украины в течение 2023-2028 годов.

Участники соглашения отмечают, что большинство утвержденной на этот год военной поддержки уже выделили. Однако в Дании согласились, что существует потребность "в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году", поэтому правительство и парламент решили выделить дополнительные средства.

Контекст

Деньги, которые Дания выделяет в фонд поддержки Украины в течение 2023-2028 годов, идут на вооружение, военную технику, а также на обучение для Украины.

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