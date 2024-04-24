Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и восстановлению Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

23 апреля 2024 года украинское и датское правительства официально заключили Меморандум о взаимопонимании по долгосрочному сотрудничеству и восстановлению Украины. Документ предусматривает выделение около 40 млн евро на поддержку частного сектора и 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу подписали Меморандум, который предусматривает сотрудничество с частным сектором через механизм Ukraine Facility. Этот механизм, частью которого является Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO), направленный на снижение финансовых рисков в восстановлении Украины.

Хочу поблагодарить Правительство Дании за поддержку восстановления и устойчивости Украины. Мы видим необходимость дальнейшего укрепления коммерческих связей между датским и украинским бизнесом для поддержки украинской экономики и бизнес-сообщества. Подписанный нами Меморандум предусматривает сотрудничество с частным сектором через созданный механизм Ukraine Facility с системой займов и гарантий в рамках Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO), который является частью Датско-украинского фонда, направленного на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, участвующие в восстановлении Украины - отметила Юлия Свириденко.

Правительство Дании также увеличит финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям, в целом до 1,3 млрд датских крон.

Датская сторона также будет поддерживать диалог между фондами и украинскими партнерами для поддержки дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, в развитии критической инфраструктуры, особенно возобновляемой энергетики, предусматривается выделение 2,85 млрд датских крон.

Сотрудничество тоже будет охватывать сферу судостроения и развитие морской промышленности.

Морской сектор является сильной позицией Дании, поскольку существует значительный потенциал для привлечения датских компаний в украинский морской сектор. Среди прочего, это может включать поддержку развития и реконструкции критической и морской инфраструктуры, такой как гавани, которые имеют решающее значение в текущей геополитической ситуации и для экспорта украинских товаров на мировые рынки как сегодня, так и в будущем. Дания имеет значительную сильную позицию в этой сфере и, таким образом, способна предложить столь необходимую поддержку Украине - добавила Юлия Свириденко.

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