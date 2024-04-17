Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  115438 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  115266 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  117377 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  110041 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124682 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136935 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136879 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123624 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103281 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203732 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

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Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

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В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

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Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

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Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

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Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  156699 просмотра
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Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  380914 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  416293 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  429966 просмотра

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  4060 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  5635 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  22775 просмотра
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

За минувшие сутки российские войска атаковали 107 населенных пунктов в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения и повреждению 118 объектов инфраструктуры.

Война •   •  18651 просмотра
В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

Бывшие чиновники Министерства обороны Украины предстанут перед судом за закупку некачественных боеприпасов и средств индивидуальной защиты для военных, что поставило под угрозу жизни солдат и нанесло огромный финансовый ущерб государству.

Война •   •  17235 просмотра
Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн: дело передали в суд

На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.

Война •   •  20099 просмотра
На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

В результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина, погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.

Война •   •  21031 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни 10 человек: Зеленский показал последствия

Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил бюджетные потребности Украины, выполнение условий программы МВФ и внедрение реформ с руководством МВФ и Европейской Комиссии во время своего визита в Вашингтон.

Экономика •   •  17622 просмотра
Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция после атаки рф, в результате которой 9 человек погибли, более 20 получили ранения, были повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки автомобилей.

Война •   •  16961 просмотра
Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф

Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона

Беспилотный летательный аппарат был сбит над орловской областью, не вызвав жертв и разрушений, по словам местного губернатора.

Новости Мира •   •  14197 просмотра
Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона