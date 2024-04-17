Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Торговая палата Дании готова способствовать покупке украинской продукции датскими компаниями и поддерживать доступ украинских производителей к датскому рынку. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

По словам первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, кроме инвестиционной поддержки Украины, Дания готова способствовать импорту украинских товаров. Страна уже начала несколько пилотных проектов. В частности, в датских супермаркетах установлены полки с продукцией, изготовленной в Украине.

Надеемся на масштабирование этой инициативы. Кроме того, Торговая палата Дании готова популяризировать покупку датскими компаниями украинской продукции и способствовать выходу украинских производителей на датский рынок - добавила она.

Напомним

Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.