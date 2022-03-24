Столтенберг о миротворцах: войск НАТО на территории Украины не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. НАТО не будет разворачивать войска в Украине, чтобы не провоцировать россию. Об этом сообщил на брифинге в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о миротворческой инициативе Польши, пишет УНН.
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"Мы обсудили широкий круг вопросов, и посыл заключается в том, что мы должны быть едиными, а также что нам необходимо оказывать поддержку Украине, но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полномасштабную войну между НАТО и Россия", - сказал Столтенберг.
"И это также причина, по которой союзники ясно дали понять, что мы не будем размещать войска на территории Украины. Единственный путь к этому — быть готовым к полномасштабному конфликту с российскими войсками", - заявил он.
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Сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.