Столтенберг о миротворцах: войск НАТО на территории Украины не будет

Цитата

"Мы обсудили широкий круг вопросов, и посыл заключается в том, что мы должны быть едиными, а также что нам необходимо оказывать поддержку Украине, но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полномасштабную войну между НАТО и Россия", - сказал Столтенберг.

"И это также причина, по которой союзники ясно дали понять, что мы не будем размещать войска на территории Украины. Единственный путь к этому — быть готовым к полномасштабному конфликту с российскими войсками", - заявил он.

Добавим

Сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.