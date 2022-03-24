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Столтенберг про миротворців: військ НАТО на території України не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. НАТО не розгортатиме війська в Україні, щоб не провокувати росію. Про це повідомив на брифінгу в четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про миротворчу ініціативу Польщі, пише УНН.

Столтенберг про миротворців: військ НАТО на території України не буде

Цитата

"Ми обговорили широке коло питань, і посил полягає в тому, що ми повинні бути єдиними, а також що нам необхідно надавати підтримку Україні, але в той же час ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не перетворився на повномасштабну війну між НАТО і Росія", - сказав Столтенберг.

"І це також причина, по якій союзники ясно дали зрозуміти, що ми не будемо розміщувати війська на території України. Єдиний шлях до цього - бути готовим до повномасштабного конфлікту з російськими військами", - заявив він.

Додамо

Повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО мав намір вийти з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.

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