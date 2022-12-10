Столтенберг опасается, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и рф

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“Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать”, — заявил Столтенберг.

Детали

По мнению генсека НАТО, президент рф владимир путин не может сомневаться в готовности Альянса защищать своих членов: “Важнейшая задача НАТО — предотвратить полномасштабную войну в Европе, и именно над этим мы работаем каждый день”.

Столтенберг считает, что путин просчитался, решив совершить вторжение в Украину.

“Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Напротив — он мобилизует еще больше поддержки для Украины”, — сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что не следует недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

“Мы предстали перед испытанием того, может ли может свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высоки. Это — болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше”, — сказал Столтенберг.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны против Украины и пытается заморозить ее перед началом большего наступления весной.