Столтенберг опасается, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что опасается возможности расширения войны в Украине до "большой войны между НАТО и россией". При этом он считает, что этого удастся избежать. Об этом Столтенберг заявил в интервью NRK, передает УНН.
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“Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать”, — заявил Столтенберг.
Детали
По мнению генсека НАТО, президент рф владимир путин не может сомневаться в готовности Альянса защищать своих членов: “Важнейшая задача НАТО — предотвратить полномасштабную войну в Европе, и именно над этим мы работаем каждый день”.
Столтенберг считает, что путин просчитался, решив совершить вторжение в Украину.
“Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Напротив — он мобилизует еще больше поддержки для Украины”, — сказал Столтенберг.
В то же время он добавил, что не следует недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.
“Мы предстали перед испытанием того, может ли может свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высоки. Это — болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше”, — сказал Столтенберг.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны против Украины и пытается заморозить ее перед началом большего наступления весной.