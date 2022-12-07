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росія намагається заморозити війну перед початком більшого наступу навесні - Генсек НАТО

росія намагається заморозити війну перед початком більшого наступу навесні - Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 1289302 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни проти України і намагається заморозити її перед початком більшого наступу навесні, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Столтенберг сказав, що хоча взимку війна, швидше за все, перейде в спокійнішу фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати і переозброїти свої сили, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.

"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", - сказав Столтенберг у середу на заході Global Boardroom FT, додавши, що росія не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни. "Чим більше ми хочемо мирного рішення, тим терміновішою є необхідність надання військової підтримки Україні", - зазначив Генсек НАТО.

"росія намагається заморозити" конфлікт, сказав Столтенберг, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні".

"Зараз Україна має імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

Раніше 

Столтенберг зазначав, що путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю.

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