росія намагається заморозити війну перед початком більшого наступу навесні - Генсек НАТО

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Столтенберг сказав, що хоча взимку війна, швидше за все, перейде в спокійнішу фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати і переозброїти свої сили, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.

"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", - сказав Столтенберг у середу на заході Global Boardroom FT, додавши, що росія не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни. "Чим більше ми хочемо мирного рішення, тим терміновішою є необхідність надання військової підтримки Україні", - зазначив Генсек НАТО.

"росія намагається заморозити" конфлікт, сказав Столтенберг, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні".

"Зараз Україна має імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

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Столтенберг зазначав, що путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю.