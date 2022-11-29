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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю - Генсек НАТО

путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю - Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 2922279 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. російський диктатор володимир путін зазнає поразки в Україні, і рф намагається використати зиму як зброю. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті, передає УНН з посиланням на Sky News.

Столтенберг заявив, що Україні необхідно продовжувати постачати зброєю, щоб росія не здобула перемогу під час важкої зими.

Цитата

“Зараз основна увага приділяється підтримці України, забезпеченню того, щоб путін не переміг, а щоб Україна переважала як суверенна держава в Європі”, – сказав Генсек НАТО.

Столтенберг додав, що союзники НАТО доставили генератори та інші запчастини, щоб допомогти Києву відновити пошкоджені енергетичні об'єкти.

Додамо

Тим часом в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU від Франції.

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