путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю - Генсек НАТО

Столтенберг заявив, що Україні необхідно продовжувати постачати зброєю, щоб росія не здобула перемогу під час важкої зими.

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“Зараз основна увага приділяється підтримці України, забезпеченню того, щоб путін не переміг, а щоб Україна переважала як суверенна держава в Європі”, – сказав Генсек НАТО.

Столтенберг додав, що союзники НАТО доставили генератори та інші запчастини, щоб допомогти Києву відновити пошкоджені енергетичні об'єкти.

Додамо

Тим часом в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU від Франції.