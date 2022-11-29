путін зазнає поразки в Україні і намагається використати зиму як зброю - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. російський диктатор володимир путін зазнає поразки в Україні, і рф намагається використати зиму як зброю. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті, передає УНН з посиланням на Sky News.
Столтенберг заявив, що Україні необхідно продовжувати постачати зброєю, щоб росія не здобула перемогу під час важкої зими.
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“Зараз основна увага приділяється підтримці України, забезпеченню того, щоб путін не переміг, а щоб Україна переважала як суверенна держава в Європі”, – сказав Генсек НАТО.
Столтенберг додав, що союзники НАТО доставили генератори та інші запчастини, щоб допомогти Києву відновити пошкоджені енергетичні об'єкти.
Додамо
Тим часом в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU від Франції.