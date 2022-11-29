В Украину прибыла четвертая система LRU из Франции - Резников

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«В Украину прибыл 4-й брат в семье Длинной Руки, LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между Зеленским и Макроном», - написал Резников в Twitter.

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Ранее Франция передавала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.