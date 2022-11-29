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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42225 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Україну прибула четверта система LRU з Франції - Резніков

В Україну прибула четверта система LRU з Франції - Резніков

Київ • УНН

 • 3016594 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU від Франції. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

«В Україну прибув 4-й брат у родині Довгої Руки, LRU із Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між Зеленським та Макроном», - написав Резніков у Twitter.

Доповнення

Раніше Франція передавала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння та військову техніку.

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