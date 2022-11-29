В Україну прибула четверта система LRU з Франції - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU від Франції. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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«В Україну прибув 4-й брат у родині Довгої Руки, LRU із Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між Зеленським та Макроном», - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
Раніше Франція передавала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.
Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння та військову техніку.