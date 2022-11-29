В Україну прибула четверта система LRU з Франції - Резніков

Цитата

«В Україну прибув 4-й брат у родині Довгої Руки, LRU із Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між Зеленським та Макроном», - написав Резніков у Twitter.

Доповнення

Раніше Франція передавала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння та військову техніку.