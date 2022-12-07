россия пытается заморозить войну перед началом большего наступления весной - Генсек НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны против Украины и пытается заморозить ее перед началом большего наступления весной, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
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Столтенберг сказал, что хотя зимой война, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, обе стороны будут стремиться перегруппировать и переоружить свои силы, поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.
"Условий (для дипломатического решения) сейчас нет", - сказал Столтенберг в среду на мероприятии Global Boardroom FT, добавив, что россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны. "Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - отметил Генсек НАТО.
"россия пытается заморозить" конфликт, сказал Столтенберг, прежде чем "начать более масштабное наступление весной".
"Сейчас у Украины есть импульс", - сказал Столтенберг, добавив, что в столицах стран НАТО "постоянно обдумывают, какие системы (вооружения) мы хотим поставить" Киеву.
Ранее
Столтенберг отмечал, что путин терпит поражение в Украине и пытается использовать зиму как оружие.