Столтенберг побоюється, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що побоюється можливості розширення війни в Україні до "великої війни між НАТО й росією". При цьому, він вважає, що цього вдасться уникнути. Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю NRK, передає УНН.
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“Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути”, — заявив Столтенберг.
Деталі
На думку генсека НАТО, президент рф володимир путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів: “Найважливіше завдання НАТО — запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день”.
Столтенберг вважає, що путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.
“Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки — він мобілізує ще більше підтримки для України”, — сказав Столтенберг.
Водночас він додав, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.
“Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це — болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу”, — сказав Столтенберг.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни проти України і намагається заморозити її перед початком більшого наступу навесні.