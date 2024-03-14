Столтенберг и Дуда обсудили войну рф против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили агрессивную войну России против Украины. Столтенберг отметил, что ситуация остается сложной и Украина остро нуждается в боеприпасах. Об этом он сказал на их совместной пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на сайт Альянса.

Детали

Во время совместной пресс-конференции с Дудой, Столтенберга заявил, что во время их встречи они рассмотрели агрессивную войну россии против Украины.

Несмотря на тяжелые потери россии, путин не отказался от своих военных целей. Ситуация остается сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах. Ежедневно промедление в Конгрессе США приводит к реальным последствиям на поле боя - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что утром опубликовал результаты последнего опроса по всему Альянсу.

Которое показывает, что две трети наших граждан - по обе стороны Атлантики - хотят, чтобы их страна продолжала поддерживать Украину. Мы также знаем, что подавляющее большинство в Конгрессе выступает за продолжение поддержки. Теперь нам нужно как можно быстрее увидеть эту общественную и политическую поддержку, выраженную в голосовании - отметил Столтенберг.

Он отметил, что проявив мужество и творческий подход, Украина показала, что российскую армию можно победить.

Кроме того, Столтенберг написал в Х о встрече с Дудой.

Хорошая встреча с президентом Анджеем Дудой. Я поблагодарил его за ключевой вклад Польши в НАТО и мощную поддержку Украины. Вместе мы можем обеспечить Украину тем, что ей нужно. Теперь все члены Альянса должны продемонстрировать настоящую политическую волю, глубоко копать и быстро достигать результатов - написал Столтенберг в Х.

Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине