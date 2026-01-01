Столько же, сколько в прошлом году: стало известно, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь

$42.350.03
13:04 • 11807 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 13893 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 14431 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 14161 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91541 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 105417 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 39955 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38568 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33968 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27547 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 17496 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 17048 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 65777 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 15008 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 12252 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 12441 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91558 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 54570 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 89958 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 87708 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Италия
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 7020 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 21640 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 23297 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 54581 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 23545 просмотра
Столько же, сколько в прошлом году: стало известно, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в роддомах Киева родилось 12 младенцев: 6 девочек и 6 мальчиков. Больше всего младенцев – семеро – родились в Перинатальном центре города Киева.

Столько же, сколько в прошлом году: стало известно, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в роддомах Киева родились 12 младенцев, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года, в медицинских учреждениях Киева родились 12 малышей: 6 девочек и 6 мальчиков

- сообщает КГГА со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

В прошлом году, по данным КГГА, в городских роддомах также родилось 12 малышей, однако 7 девочек и 5 мальчиков.

В нынешнюю новогоднюю ночь, по данным КГГА, первый младенец родился в 00.01 в Киевском городском роддоме №1. "Это мальчик массой тела – 3 140 грамм, ростом 53 см", - говорится в сообщении.

А больше всего младенцев - семеро - как указано, в ночь на 1 января 2026 года родились в Перинатальном центре города Киева: 4 мальчика и 3 девочки.

"Всего за сутки в Киеве родилось 38 младенцев: 17 мальчиков и 21 девочка", - сообщили в КГГА.

Юлия Шрамко

