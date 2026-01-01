Столько же, сколько в прошлом году: стало известно, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в роддомах Киева родились 12 младенцев, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года, в медицинских учреждениях Киева родились 12 малышей: 6 девочек и 6 мальчиков - сообщает КГГА со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

В прошлом году, по данным КГГА, в городских роддомах также родилось 12 малышей, однако 7 девочек и 5 мальчиков.

В нынешнюю новогоднюю ночь, по данным КГГА, первый младенец родился в 00.01 в Киевском городском роддоме №1. "Это мальчик массой тела – 3 140 грамм, ростом 53 см", - говорится в сообщении.

А больше всего младенцев - семеро - как указано, в ночь на 1 января 2026 года родились в Перинатальном центре города Киева: 4 мальчика и 3 девочки.

"Всего за сутки в Киеве родилось 38 младенцев: 17 мальчиков и 21 девочка", - сообщили в КГГА.