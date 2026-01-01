Стільки ж, скільки торік: стало відомо, скільки немовлят народилися у Києві в новорічну ніч
Київ • УНН
У новорічну ніч з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року в пологових будинках Києва народилося 12 немовлят: 6 дівчаток та 6 хлопчиків. Найбільше немовлят – семеро – народилися у Перинатальному центрі міста Києва.
У новорічну ніч у пологових будинках Києва народилися 12 немовлят, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
У новорічну ніч, з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року, у медичних закладах Києва народилися 12 малюків: 6 дівчат та 6 хлопчиків
Торік, за даними КМДА, в міських пологових також народилось 12 малюків, однак 7 дівчаток та 5 хлопчиків.
У нинішню новорічну ніч, за даними КМДА, найперше немовля народилося о 00.01 в Київському міському пологовому будинку №1. "Це хлопчик масою тіла – 3 140 грам, зростом 53 см", - ідеться у повідомленні.
А найбільше немовлят - семеро - як вказано, у ніч на 1 січня 2026 року народилися у Перинатальному центрі міста Києва: 4 хлопчики та 3 дівчинки.
"Загалом за добу у Києві народилося 38 немовлят: 17 хлопчиків та 21 дівчинка", - повідомили у КМДА.