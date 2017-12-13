Столица остановилась в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Движение транспорта по улицам столицы существенно затруднено - центральная часть города и подъезды к мосту на левый берег стоят в пробках, сообщает УНН.
Затруднено движение по Крещатику в обе стороны в районе Бессарабской площади. Медленно движутся авто бульваром Шевченко, а также ул. Бассейной в направлении Бессарабки. Стоит улица Круглоуниверситетская.
Стоят в пробках улицы Пушкинская и Терещенковская, а также Петровская аллея по направлению к Парковой дороге.
В обе стороны затруднено движение по Набережному шоссе. Стоит Гаванский мост в направлении Левого берега.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайловскую улицу в Киеве перекрыли для обустройства новогоднего городка
Осложненно также движение по проспекту Степана Бандеры, особенно в направлении Левого берега. Движение по Московскому мосту затруднено только на подъезде к нему с правого берега.
На левом берегу затруднено движение на отдельных участках проспекта Шухевича и бульвара Перова.
Кроме того, в городе зафиксировано большое количество ДТП. Одна из дорожных аварий произошла на трамвайных путях на улице Глубочицкая, что тоже спровоцировало затор.