Столица остановилась в пробках

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 28055 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 13543 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102023 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103903 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119040 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103920 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106265 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112844 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117274 просмотра

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Столица остановилась в пробках

Столица остановилась в пробках

Киев  •  УНН

 • 16699 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Движение транспорта по улицам столицы существенно затруднено - центральная часть города и подъезды к мосту на левый берег стоят в пробках, сообщает УНН.

Затруднено движение по Крещатику в обе стороны в районе Бессарабской площади. Медленно движутся авто бульваром Шевченко, а также ул. Бассейной в направлении Бессарабки. Стоит улица Круглоуниверситетская.

Стоят в пробках улицы Пушкинская и Терещенковская, а также Петровская аллея по направлению к Парковой дороге.

В обе стороны затруднено движение по Набережному шоссе. Стоит Гаванский мост в направлении Левого берега.

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Осложненно также движение по проспекту Степана Бандеры, особенно в направлении Левого берега. Движение по Московскому мосту затруднено только на подъезде к нему с правого берега.

На левом берегу затруднено движение на отдельных участках проспекта Шухевича и бульвара Перова.

Кроме того, в городе зафиксировано большое количество ДТП. Одна из дорожных аварий произошла на трамвайных путях на улице Глубочицкая, что тоже спровоцировало затор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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