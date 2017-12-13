Столиця зупинилася у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рух транспорту вулицями столиці суттєво ускладнений – центральна частина міста та під’їзди до мості на Лівий берег стоять у заторах, повідомляє УНН.
Ускладнений рух Хрещатиком в обидва боки в районі Бессарабської площі. Повільно рухаються авто бульваром Шевченка, а також вул. Басейною у напрямку Бессарабки. Стоїть вулиця Круглоуніверситетська.
Стоять у заторах вулиці Пушкінська та Терещенківська, а також Петрівська алея у напрямку до Паркової дороги.
В обидва боки ускладнений рух Набережним шосе. Стоїть Гаванський міст у напрямку Лівого берегу.
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Ускладнений також рух проспектом Степана Бандери, особливо у напрямку Лівого берегу. Рух Московським мостом ускладнений тільки на під'їзді до нього з Правого берегу.
На Лівому березі ускладнено рух на окремих ділянках проспекту Шухевича та бульвару Перова.
Крім того, у місті зафіксована велика кількість ДТП. Одна із дорожних аварій сталась на трамвайних коліях на вулиці Глибочицька, що теж спровокувало затор.