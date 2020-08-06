Столица обеспечена солью и песком на начало зимнего периода - КГГА

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102030 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107460 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101295 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102119 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104054 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101961 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Столица обеспечена солью и песком на начало зимнего периода - КГГА

Столица обеспечена солью и песком на начало зимнего периода - КГГА

Киев  •  УНН

 • 9318 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Киев полностью обеспечен солью и песком до начала нового зимнего периода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Столица готовится к новому зимнему сезону. Львиная доля посыпальных материалов для улично-дорожной сети - на складах подчиненных предприятий коммунальной корпорации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпальных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать в следующий осенне-зимний период.

"Согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%. Такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м, установления антипарковочных столбиков и т.д.", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Киеве заканчивается капитальный ремонт проспекта Любомира Гузара, его планируют полностью обновить до конца этой недели.

Украинские Национальные Новости

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