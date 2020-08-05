До кінця тижня у столиці планують відновити проспект Любомира Гузара
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Києві закінчується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара, його планують повністю оновити до кінця цього тижня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали "чистове" асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита", - написав він.
За словами Кличка, інтенсивність трафіку на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.
"На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослугує мінімум 10 років", - додає він.
Окрім того, мер повідомляє, що паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок.
"Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому", - підсумував Кличко.
Нагадаємо, у Києві з вересня планують запустити "Соціальне таксі" або "Інватаксі для дітей з інвалідністю".