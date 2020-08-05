К концу недели в столице планируют восстановить проспект Любомира Гузара
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киеве завершается капитальный ремонт проспекта Любомира Гузара, его планируют полностью обновить до конца этой недели. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта", - написал он.
По словам Кличко, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высока, поэтому асфальтирование там будут осуществлять только ночью.
"На проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет", - добавляет он.
Кроме того, мэр сообщает, что параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек.
"Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад", - подытожил Кличко.
Напомним, в Киеве с сентября планируют запустить "Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью".