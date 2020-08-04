У Києві планують запустити таксі для дітей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві з вересня планують запустити "Соціальне таксі" або "Інватаксі для дітей з інвалідністю". Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Соціальне таксі" або "Інватаксі для дітей з інвалідністю" може запрацювати в Києві вже з вересня. Для початку це буде пілотний проект для 170 дітей з інвалідністю, які потребують постійної реабілітації та повинні пересуватися містом", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у разі підтвердження ефективності послуги "Інватаксі" буде доступне для всіх осіб з інвалідністю, які не можуть пересуватися самостійно.
"Ми розуміємо, що транспортувати дітей з інвалідністю у звичайному громадському транспорті не найлегше заняття. Для таких завдань у нас вже працює соціальний транспорт, який обладнаний для перевезень людей на кріслах колісних та супроводжуючих осіб. Але Київ поки що покривається не повністю, адже близько 8 тис. осіб з інвалідністю потребують спеціалізованого транспортного перевезення. "Інватаксі" збільшить кількість транспортних засобів та дозволить здійснювати більше перевезень і повністю покрити потребу", – зазначила Марина Хонда.
За її словами, потреба у перевезенні людей з інвалідністю щороку зростає. Так, у 2018 році було здійснено 19 364 перевезення для 764 осіб, у 2019 – 20 152 перевезення для 801 особи. За перший квартал 2020 року було здійснено майже 8 тисяч перевезень для 410 осіб.
Нагадаємо, на столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня.