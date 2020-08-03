Київський фунікулер закрили до 21 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня. Про це повідомили у КП "Київпастранс", передає УНН.
Так, протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання.
Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.
Як зазначають фахівці, подібні ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.
Нагадаємо, що наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика.