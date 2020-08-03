Киевский фуникулер закрыли до 21 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает УНН.
Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Как отмечают специалисты, подобные ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.
Напомним, что в следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика.