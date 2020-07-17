Наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Головну вулицю Києва Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати у наступному році, наразі триває проектування об’єктів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів", - зазначив він.
За його словами, на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. Здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi. А також облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.
"Це – плани. Як я сказав, проект капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки", - додав Кличко.
Нагадаємо, до Дня Києва дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці - Покровської та Золотоворітської.