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Наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика - Кличко

Наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика - Кличко

Київ • УНН

 • 79582 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Головну вулицю Києва Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати у наступному році, наразі триває проектування об’єктів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів", - зазначив він.

За його словами, на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. Здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi. А також облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

"Це – плани. Як я сказав, проект капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки", - додав Кличко.

Нагадаємо, до Дня Києва дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці - Покровської та Золотоворітської.

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