В следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика - Кличко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 66658 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108884 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136868 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111781 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133173 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102381 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102634 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104826 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102183 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика - Кличко

В следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика - Кличко

Киев  •  УНН

 • 79572 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости планируют капитально отремонтировать в следующем году, пока продолжается проектирование объектов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и главной улицы столицы - Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов", - отметил он.

По его словам, на Майдане Независимости предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение. Осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе на Майдане. А также обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

"Это - планы. Как я сказал, проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости мы примем после завершения его разработки", - добавил Кличко.

Напомним, ко Дню Киева дорожники завершили обновление двух старинных улиц столицы - Покровской и Золотоворотской.

Украинские Национальные Новости

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