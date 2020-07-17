В следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости планируют капитально отремонтировать в следующем году, пока продолжается проектирование объектов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и главной улицы столицы - Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов", - отметил он.
По его словам, на Майдане Независимости предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение. Осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе на Майдане. А также обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.
"Это - планы. Как я сказал, проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости мы примем после завершения его разработки", - добавил Кличко.
Напомним, ко Дню Киева дорожники завершили обновление двух старинных улиц столицы - Покровской и Золотоворотской.