В Киеве планируют запустить такси для детей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве с сентября планируют запустить "Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью". Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" может заработать в Киеве уже с сентября. Для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.
"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированной транспортной перевозке. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять больше перевозок и полностью покрыть потребность", - отметила Марина Хонда.
По ее словам, потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19 364 перевозки для 764 человек, в 2019 году - 20 152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8 000 перевозок для 410 человек.
Напомним, на столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа.