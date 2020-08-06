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Столиця забезпечена сіллю та піском на початок зимового періоду – КМДА

Столиця забезпечена сіллю та піском на початок зимового періоду – КМДА

Київ • УНН

 • 9322 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Київ повністю забезпечений сіллю та піском до початку нового зимового періоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Столиця готується до нового зимового сезону. Левова частка посипальних матеріалів для вулично-дорожньої мережі – на складах підпорядкованих підприємств комунальної корпорації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що завдяки теплій зимі 2019-2020 років є значна економія посипальних матеріалів. Так, залишки становлять 84,2 тис. тонн (сіль технічна 44,6 тис. тонн, пісок 32,5 тис. тонн, піщано-соляна суміш 7,1 тис. тонн). Ці матеріали використовуватимуть наступного осінньо-зимового періоду.

"Згідно з нормативами, для зимового утримання підприємства корпорації забезпечені на середину літа майже на 94%. Така економія дала можливість перерозподілити фінанси. Кошти використали для збільшення обсягів поточного ремонту дорожнього покриття площею понад 123,5 тис. кв. м., встановлення антипаркувальних стовпчиків тощо", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві закінчується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара, його планують повністю оновити до кінця цього тижня.

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