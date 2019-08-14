Столичный транспорт за неделю 36 раз останавливался из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В течение недели произошло 54 случая, касающихся задержки движения транспорта коммунального предприятия "Киевпастранс", в том числе 36 - из-за ДТП. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает УНН.
По его словам, только в течение недели произошло 54 случая, касающихся задержки движения транспорта КП "Киевпастранс", а именно:
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- 36 ДТП, которые заблокировали движение общественного транспорта;
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- 5 случаев парковки авто в габарите проезда трамваев и троллейбусов;
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- 13 случаев сложных погодных условий, из-за которых было задержано движение маршрутов;
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- 2 случая вандализма: разрисовали три единицы подвижного состава и выбили стекло двери.
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"Сначала пассажир стоял посреди дороги. Потом сел в салон троллейбуса. На следующей вышел. И, при уже закрытых дверях, изо всех сил ударил ногой в стекло. Свидетели дают показания. Вандал скрылся, однако делом уже активно занимается полиция", - рассказал об одном из инцидентов Левченко.
Напомним, утром в Киеве фиксировались пробки.