Столичний транспорт за тиждень 36 разів зупинявся через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Протягом тижня сталося 54 випадки, що стосуються затримки руху транспорту комунального підприємства "Київпастранс", зокрема 36 - через ДТП. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, передає УНН.
За його словами, тільки впродовж тижня сталося 54 випадки, що стосуються затримки руху транспорту КП "Київпастранс", а саме:
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- 36 ДТП, які заблокували рух громадського транспорту;
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- 5 випадків паркування авто у габариті проїзду трамваїв та тролейбусів;
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- 13 випадків складних погодних умов, через які було затримано рух маршрутів;
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- 2 випадки вандалізму: розмалювали три одиниці рухомого складу та вибили скло дверей.
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"Спочатку пасажир стояв посеред дороги. Потім сів у салон тролейбусу. На наступній вийшов. І, при вже зачинених дверях, щосили вдарив ногою в скло. Свідки дають покази. Вандал втік, проте справою вже активно займається поліція", - розповів про один із інцидентів Левченко.
Нагадаємо, зранку у Києві фіксувалися затори.