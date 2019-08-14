Зранку мости Києва паралізували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, та на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській, Комунальній. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Богатирською, Володимира Брожка, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та Вокзальній площі.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту рух ускладнений в обидві сторони. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві ближче до кінця тижня очікують короткочасні дощі, але на вихідних істотних опадів не прогнозується.