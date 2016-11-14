Столичный суд арестовал столичный ТЦ в рамках дела банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на комплекс "Гулливер" в рамках рассмотрения дела по банку "Михайловский". Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В ходе расследования хищений банка " Михайловский " установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью Полищука В.С. Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на собственность п. Полищука - имущественный комплекс "Гулливер", - написал он.
Он напомнил, что председатель правления банка находится под арестом.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.
Глава государства определил этот проект закона "О внесении изменений в закон о системе гарантирования вкладов физических лиц по возмещению физическим лицам вреда причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и финансовых услуг" как неотложный.