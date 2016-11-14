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15 марта, 19:03 • 110686 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153767 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129701 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122810 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108385 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103314 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100008 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный суд арестовал столичный ТЦ в рамках дела банка "Михайловский"

Столичный суд арестовал столичный ТЦ в рамках дела банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 8948 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на комплекс "Гулливер" в рамках рассмотрения дела по банку "Михайловский". Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"В ходе расследования хищений банка " Михайловский " установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью Полищука В.С. Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на собственность п. Полищука - имущественный комплекс "Гулливер", - написал он.

Он напомнил, что председатель правления банка находится под арестом.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.

Глава государства определил этот проект закона "О внесении изменений в закон о системе гарантирования вкладов физических лиц по возмещению физическим лицам вреда причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и финансовых услуг" как неотложный.

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