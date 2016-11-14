Суд арештував столичний ТЦ у рамках справи банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на комплекс "Гулівер" у межах розгляду справи до банку "Михайлівський". Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Під час розслідування розкрадання банку "Михайлівський" встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю Поліщука В.С. Сьогодні за поданням столичної прокуратури Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про накладення арешту на власність п. Поліщука - майновий комплекс "Гулівер", - написав він.
Він нагадав, що голова правління банку знаходиться під арештом.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг.
Глава держави визначив цей проект закону “Про внесення змін до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування фізичним особам шкоди завданої зловживаннями в сфері банківських та фінансових послуг” як невідкладний.