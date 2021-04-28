Столичные школьники не будут учиться летом. Учебный год закончится в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.
Детали
По словам Мондриевского, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая.
"Кроме того, с 5 мая мы начнем прием документов в первые классы и восстановим рассылку приглашений в детские сады через систему электронной записи", - добавил Валентин Мондриевский.
Он подчеркнул, что все родители обязательно успеют записать своих детей в школу. Период приема документов сокращаться не будет.
Добавим
Столичные школы, садики, учреждения профессионально-технического образования, колледжи, учреждения внешкольного и высшие учебные заведения заработают в обычном режиме уже 5 мая.
"Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, все учебные заведения Киева вернутся к очного обучения со следующей недели. Все они в полном объеме обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами для дезинфекции, и готовы принимать детей", - отметил Валентин Мондриевский.
Контекст
Ряд школ в Украине могут продолжить учебный год в июне из-за карантина. Все зависит от того, сколько дней в общем дети проучились в течение года.
Напомним
Киев ослабляет суровые противоэпидемические ограничения: транспорт и ТРЦ восстанавливают работу с 1 мая, учебные заведения - с 5 мая.