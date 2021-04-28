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Столичные школьники не будут учиться летом. Учебный год закончится в мае

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Детали

По словам Мондриевского, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая.

"Кроме того, с 5 мая мы начнем прием документов в первые классы и восстановим рассылку приглашений в детские сады через систему электронной записи", - добавил Валентин Мондриевский.

Он подчеркнул, что все родители обязательно успеют записать своих детей в школу. Период приема документов сокращаться не будет.

Добавим

Столичные школы, садики, учреждения профессионально-технического образования, колледжи, учреждения внешкольного и высшие учебные заведения заработают в обычном режиме уже 5 мая.

"Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, все учебные заведения Киева вернутся к очного обучения со следующей недели. Все они в полном объеме обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами для дезинфекции, и готовы принимать детей", - отметил Валентин Мондриевский.

Контекст

Ряд школ в Украине могут продолжить учебный год в июне из-за карантина. Все зависит от того, сколько дней в общем дети проучились в течение года.

Напомним

Киев ослабляет суровые противоэпидемические ограничения: транспорт и ТРЦ восстанавливают работу с 1 мая, учебные заведения - с 5 мая.

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