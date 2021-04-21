Навчальний рік може продовжитися в червні: у МОН розповіли про підстави

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"Згідно з законом, навчальний рік в школах не повинен тривати довше 1 липня. Але в Україні склалася така традиція, всі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня. Насправді це не так. І з огляду на ситуацію, яка у нас була і зараз триває, все залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів, обов'язкові для навчання, повинні бути використані навчальними закладами, і кожен з них, кожна школа сама вирішує це питання", — пояснив він.

Деталі

Представник МОН зазначив, що багатьом школам може довестися продовжити навчальний рік.

"У нас в основному все йде за планом, оскільки дистанційне навчання — це все-таки одна з форм навчання, це абсолютно нормально в теперішніх умовах. Але у нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. І можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво", — розповів Кононенко.

Доповнення

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

У низці регіонів встановили "червоні" зони і обмежили навчальний процес.