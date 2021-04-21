Учебный год может продлится в июне: в МОН рассказали об основаниях

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"Согласно закону, учебный год в школах не должен длиться дольше 1 июля. Но в Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для обучения, должны быть использованы учебными заведениями, и каждый из них, каждая школа сама решает этот вопрос", - пояснил он.

Детали

Представитель МОН отметил, что многим школам может прийтись продлить учебный год.

"У нас в основном все идет по плану, поскольку дистанционное обучение - это все-таки одна из форм обучения, это абсолютно нормально в нынешних условиях. Но у нас есть школы, особенно в западных регионах Украины, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы. И возможно, именно там будет необходимость продлить учебу в июне. Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство", - рассказал Кононенко.

Дополнение

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

В ряде регионов установили "красные" зоны и ограничили учебный процесс.