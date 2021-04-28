Столичні школярі не будуть вчитися влітку. Навчальний рік завершиться у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН.
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За словами Мондриївського, у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.
“Окрім того, з 5 травня ми розпочнемо прийом документів до перших класів та відновимо розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису”, — додав Валентин Мондриївський.
Він підкреслив, що усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до школи. Період прийому документів скорочуватись не буде.
Додамо
Столичні школи, садочки, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля та вищі навчальні заклади запрацюють у звичайному режимі вже 5 травня.
“Відповідно до рішення комісії з надзвичайних ситуацій міста, усі навчальні заклади Києва повернуться до очного навчання з наступного тижня. Всі вони в повному обсязі забезпечені усім необхідним, зокрема, й засобами для дезінфекції, та готові приймати дітей”, — зазначив Валентин Мондриївський.
Контекст
Низка шкіл в Україні може продовжити навчальний рік у червні через карантин. Усе залежатиме від того, скільки днів загалом діти провчилися протягом року.
Нагадаємо
Київ послаблює суворі протиепідемічні обмеження: транспорт та ТРЦ відновлюють роботу з 1 травня, навчальні заклади – із 5 травня.