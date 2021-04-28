Столичні школярі не будуть вчитися влітку. Навчальний рік завершиться у травні

Деталі

За словами Мондриївського, у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.

“Окрім того, з 5 травня ми розпочнемо прийом документів до перших класів та відновимо розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису”, — додав Валентин Мондриївський.

Він підкреслив, що усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до школи. Період прийому документів скорочуватись не буде.

Додамо

Столичні школи, садочки, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля та вищі навчальні заклади запрацюють у звичайному режимі вже 5 травня.

“Відповідно до рішення комісії з надзвичайних ситуацій міста, усі навчальні заклади Києва повернуться до очного навчання з наступного тижня. Всі вони в повному обсязі забезпечені усім необхідним, зокрема, й засобами для дезінфекції, та готові приймати дітей”, — зазначив Валентин Мондриївський.

Контекст

Низка шкіл в Україні може продовжити навчальний рік у червні через карантин. Усе залежатиме від того, скільки днів загалом діти провчилися протягом року.

Нагадаємо

Київ послаблює суворі протиепідемічні обмеження: транспорт та ТРЦ відновлюють роботу з 1 травня, навчальні заклади – із 5 травня.