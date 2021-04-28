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Київ послаблює карантинні обмеження: жителі отримають доступ до громадського транспорту

Київ послаблює карантинні обмеження: жителі отримають доступ до громадського транспорту

Київ • УНН

 • 15417 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Столиця знімає низку карантинних обмежень. З 1 травня весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток. Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Деталі

“Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із “червоної зони”, — заявив Кличко.

Скасовується перевезення пасажирів у громадському транспорті виключно за спецперепустками. Водночас зберігаються санітарні обмеження щодо кількості пасажирів та обов’язкове носіння масок.

З 1 травня відновлять роботу ТРЦ та інші заклади торгівлі, що були зачинені під час повного локдауну, а також заклади громадського харчування, фітнес-центри. Однак, із дотриманням норм карантинної безпеки.

З 5 травня Київ відновлює навчальний процес у закладах освіти, школах, дитсадках та вишах.

Також буде відновлено прийом документів для вступу на навчання у перший клас.

Міський голова закликав мешканців столиці дотримуватися карантинних правил, адже інакше повернення до суворих обмежень буде неминучим.

Доповнення

Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 квітня, — 9,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих. Летальних випадків за добу — 441.

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