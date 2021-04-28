Киев ослабляет карантин: жители получат доступ к общественному транспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Столица снимает ряд карантинных ограничений. С 1 мая весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
Детали
“Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы с “красной зоны”, — заявил Кличко.
Отменяются перевозки пассажиров в общественном транспорте исключительно по спецпропускам. В то же время сохраняются санитарные ограничения по количеству пассажиров и обязательное ношение масок.
С 1 мая возобновят работу ТРЦ и другие учреждения торговли, которые были закрыты во время полного локдауна, а также заведения общественного питания, фитнес-центры. Однако, с соблюдением норм карантинной безопасности.
С 5 мая Киев восстанавливает учебный процесс в учреждениях образования, школах, детсадах и вузах.
Также будет возобновлен прием документов для поступления на обучение в первый класс.
Мэр призвал жителей столицы соблюдать карантинные правила, ведь иначе возвращение к строгим ограничениям будет неизбежным.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,047 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 апреля, — 9,5 тысячи, что больше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки вдвое больше, чем заболевших. Летальных случаев за сутки — 441.