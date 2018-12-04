Столичные коммунальщики срочно осуществляют ликвидацию прорывов теплосетей - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В связи с масштабными аварийными повреждениями в коллекторе (пр. Чкаловский, 6) и на теплосетях (на ул. Краснозаводская, 2/13 и ул. Щусева, 10-А), которые произошли сегодня, 4 декабря, временно без централизованного отопления и горячего водоснабжения осталось 1042 потребителя Святошинского и Соломенского районов. Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго", передает УНН.
В частности, без указанных услуг остались: жилые дома - 775, лечебные заведения - 13 детские сады - 35, школы - 15 ведомства - 204.
Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" уже работают на местах повреждений. Завершить ремонтные работы планируют в течение суток.
Подробнее узнать о состоянии предоставления услуг можно на сайте: https://1557.kyiv.ua или по тел .: (044) 500-1557.