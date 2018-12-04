Столичні комунальники терміново здійснюють ліквідацію проривів тепломереж - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв’язку із масштабними аварійними пошкодженнями у колекторі (просп. Чоколівський, 6) та на тепломережах (на вул. Червонозаводська, 2/13 і вул. Щусєва, 10-А), які сталися сьогодні, 4 грудня, тимчасово без централізованого опалення та гарячого водопостачання лишилося 1042 споживача Святошинського та Солом’янського районів. Про це поінформували у КП “Київтеплоенерго”, передає УНН.
Зокрема, без зазначених послуг лишились: житлові будинки — 775, лікувальні заклади — 13, дитячі садочки — 35, школи — 15, відомства — 204.
Аварійні бригади КП “Київтеплоенерго” уже працюють на місцях пошкоджень. Завершити ремонтні робот планують протягом доби.
Детальніше дізнатися про стан надання послуг можна на сайті: https://1557.kyiv.ua або за тел.: (044) 500-1557.