Столичные аптеки завышают стоимость детских лекарств до 45%

Например, журналисты УНН сравнили стоимость препаратов “Нурофен” (для детей от 3 месяцев до 12 лет), “Назик” (для детей от 2 до 6 лет), “Алтейка” (для детей от 2 лет).

Так, популярный препарат для лечения острых респираторных вирусных инфекций “Нурофен” (суспензия, 100 мл) обойдется киевлянам от 92 грн до 110 грн.

Дешевле можно купить “Нурофен” в аптеках “Здоровая Аптека” и “Аптека Ласковая” — от 90 грн и 92 грн соответственно. Немного дороже — в аптеке “Аптека Плюс” (от 97 грн).

Дороже всего продают “Нурофен” в аптеке “Аптека-Маяк” — 100 млн суспензии препарата обойдется киевлянам в 101-110 грн.

Таким образом, стоимость детского “Нурофен” в одних и тех же аптеках может отличаться на 22%.

Наряду с этим, стоимость спрея назального “Назик”, которым лечат заложенность носа при остром рините, может отличаться на 12,8%. Так, дороже всех продает “Назик” “Аптека Ласковая” и “Аптека-Маяк” — 10 млн препарата обойдется киевлянам в 88 грн. Дешевле — “Здоровая Плюс” — по 78 грн.

Стоимость “Алтейка”, которой лечат острые и хронические воспалительные заболевания органов дыхания, может отличаться на 43,9% — от 41 грн в “Аптека Плюс” — до 59 грн в “Пани Аптека” (стоимость сиропа дозировкой 200 мл).

Таким образом, стоимость одних и тех же детских лекарств в киевских аптеках может отличаться на 13% — 44%.

Как сообщал УНН, украинские аптеки завышают стоимость “Валидол” в два раза.

Всего, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.

Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.

В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.