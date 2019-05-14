Столичні аптеки завищують вартість дитячих ліків до 45%

Для прикладу, журналісти УНН порівняли вартість препаратів “Нурофен” (для дітей віком від 3 місяців до 12 років), "Назик" (для дітей віком від 2 до 6 років), "Алтейка" (для дітей віком від 2 років).

Так, популярний лікарський засіб для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій "Нурофен" (суспензія, 100 мл) обійдеться киянам від 92 грн до 110 грн.

Найдешевше можна купити "Нурофен" в аптеках “Здорова Аптека” та "Аптека Ласкава" — від 90 грн та 92 грн відповідно. Трохи дорожче — в аптеці "Аптека Плюс" (від 97 грн).

Найдорожче продають "Нурофен" в аптеці “Аптека-Маяк" - 100 млн суспензії препарату обійдеться киянам у 101-110 грн.

Таким чином, вартість дитячого "Нурофену" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 22%.

Поряд з цим, вартість спрею назального "Назик", яким лікують закладеність носа при гострому риніті, може відрізнятися на 12,8%. Так, найдорожче продає "Назик" "Аптека Ласкава" та "Аптека-Маяк" - 10 млн препарату обійдеться киянам у 88 грн. Найдешевше - "Здорова Плюс" - по 78 грн.

Вартість "Алтейки", якою лікують гострі і хронічні запальні захворювання органів дихання, може відрізнятися на 43,9% - від 41 грн у "Аптека Плюс" - до 59 грн у "Пані Аптека" (вартість сиропу дозуванням 200 мл).

Таким чином, вартість одних і тих же дитячих ліків у київських аптеках може відрізнятися на 13% - 44%.

Як повідомляв УНН, українські аптеки завищують вартість “Валідолу” у два рази.

Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі.