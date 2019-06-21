Столичное метро возобновило работу

"Внимание! Метро работает в обычном режиме. Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба.

Ранее четыре станции столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании, при этом станция "Крещатик" возобновила работу после проверки аналогичного сообщения.