Столичное метро возобновило работу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Все "заминированные" станции метрополитена города проверили на наличие опасных предметов и открыли на вход и выход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Внимание! Метро работает в обычном режиме. Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба.
Ранее четыре станции столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании, при этом станция "Крещатик" возобновила работу после проверки аналогичного сообщения.