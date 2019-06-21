Столичне метро відновило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Усі "заміновані" станції метрополітену міста Київ перевірили на наявність небезпечних предметів та відкрили на вхід і вихід. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП “Київський метрополітен”.
"Увага! Метро працює у звичайному режимі. Всі станції перевірено, небезпечних предметів не виявлено", - повідомляє прес-служба.
Раніше чотири станції столичного метрополітену закрили на вхід та вихід, як і одну пересадку між станціями, через повідомлення про замінування, натомість станція “Хрещатик” відновила роботу після перевірки аналогічного повідомлення.