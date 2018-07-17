Стокгольмский арбитраж: Климкин исключил возможность мировой из "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину, передает УНН.
"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - написал Климкин в Twitter.
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Отметим, как пишет ТАСС , министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений не принято.
Ранее Климкин заявил, что украинская сторона договорилась с Европейской комиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине.