Стокгольмский арбитраж: Климкин исключил возможность мировой из "Газпромом"

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - написал Климкин в Twitter.

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Отметим, как пишет ТАСС , министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений не принято.

Ранее Климкин заявил, что украинская сторона договорилась с Европейской комиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине.