Стокгольмський арбітраж: Клімкін виключив можливість мирової із "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. На цьому наголосив глава МЗС України Павло Клімкін після тристоронніх перемовин щодо транзиту газу через Україну, передає УНН.
"Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву", - написав Клімкін у Twitter.
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Відзначимо, як пише ТАСС, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив за підсумками тристоронніх переговорів щодо газу в Берліні, що мирова угода між "Газпромом" і "Нафтогазом" не виключена, але ніяких рішень не прийнято.
Раніше Клімкін заявив, що українська сторона домовилась із Європейською комісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні.